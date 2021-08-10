Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах

Актер все обвинения отрицает

Украинского актера Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах.

Заявление сделали студентки Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, в котором Талашко сейчас преподает, передает РИА Новости.

Министерство культуры и информационной политики Украины организовало служебное расследование. Актер все обвинения в домогательствах к девушкам отвергает.

"Я не знаю, откуда растут ноги, но ничего подобного не было", - заявил он "Телевизионной службе новостей".

Владимир Талашко известен россиянам по фильмам "В бой идут одни старики", "Капитан Немо", "Батальоны просят огня" и другим картинам.

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