Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах

Актер все обвинения отрицает
Украинского актера Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах.
Заявление сделали студентки Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, в котором Талашко сейчас преподает, передает РИА Новости.
Министерство культуры и информационной политики Украины организовало служебное расследование. Актер все обвинения в домогательствах к девушкам отвергает.
"Я не знаю, откуда растут ноги, но ничего подобного не было", - заявил он "Телевизионной службе новостей".
Владимир Талашко известен россиянам по фильмам "В бой идут одни старики", "Капитан Немо", "Батальоны просят огня" и другим картинам.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram