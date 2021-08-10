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Состояние четверых отравившихся в Волгодонске детей ухудшилось

15:16
  • вторник
  • 10 августа 2021

СК возбудил уголовное дело

Врачи поместили в больницу Волгодонска четверых юных спортсменов из центра загородного отдыха. По данным медиков, дети в состоянии средней тяжести в результате пищевого отравления.
Массовое отравление детей произошло на сборах в Ростовской области

"В настоящее время в инфекционном отделении детской городской больницы Волгодонска находятся четверо детей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - приводит РИА Новости слова своего источника в медицинских кругах.

Ранее стало известно о ЧП в одном из центров загородного отдыха Волгодонска, где проходили тренировочные сборы. 9 августа после обеда у 31 ребенка в возрасте от 10 до 14 лет появились симптомы отравления. На место прибыли педиатры детской горбольницы, которые осмотрели детей. Региональный СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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