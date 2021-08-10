Мамаев подал иск к бывшей жене о взыскании алиментов

Футболист также намерен определить место жительства дочери

Как сообщил адвокат Вадим Лялин, футболист Павел Мамаев подал к своей бывшей жене Алане иски о взыскании алиментов, разделе имущества и определении места жительства дочери. Документы поступили в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону, передает ТАСС.

Мамаев указал в иске, что дочка постоянно проживает с ним. Лялин, представляющий интересы экс-супруги игрока, называет это не соответствующим действительности.

Он при этом заметил, что в Ростове-на-Дону у Аланы Мамаевой никакого подлежащего разделу имущества нет. Футболист пытается спрятать совместно нажитое в браке через переоформление на других лиц, уверен юрист.

"Будем на него заявление в полицию по этим основаниям подавать", - заключил он.

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