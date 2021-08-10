Латвия объявила границу с Белоруссией зоной ЧС

Ситуация с наплывом мигрантов ухудшается

Режим чрезвычайной ситуации ввело правительство Латвии на границе с Белоруссией. Как объявила глава латвийского МВД Мария Голубева, он будет действовать до 10 ноября – если к тому времени стабилизируется ситуация с наплывом нелегальных мигрантов.

"Решение правительства о введении ЧС на границе Латвии принято. Усиление охраны границы произойдет незамедлительно", - сообщила в своем "Твиттере" глава МВД.

Изначально глава МВД требовала более радикальных мер: Голубева предлагала ввести режим ЧС на всей территории республики. По данным государственной пограничной охраны Латвии, только за минувшие сутки на латвийско-белорусской границе задержаны около 200 нелегальных мигрантов, передает ТАСС.

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