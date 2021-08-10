Киев попросил Вашингтон развернуть американскую ПВО на Украине

Власти заверяют, что законодательство это позволяет

Вашингтон призвали развернуть силы ПВО США на территории Украины. Просьбу высказал американским представителям вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников.

"Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь, за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", — заявил Резников на встрече с главой фонда "Джеймстаун" Гленом Говардом.

Вице-премьер также напомнил об угрозе газопровода "Северный поток-2" который представляет огромную опасность для Украины, Польши, стран Балтии и всей Европы. По словам Резника, против реализующих проект компаний необходимо ввести санкции.

Просьбу о размещении американской ПВО в Незалежной вице-премьер объяснил "оккупацией" Россией Азовского моря, милитаризацией Черного моря, а также якобы существующими планами Москвы разместить ядерные силы в Крыму, приводит РИА Новости сообщение пресс-службы украинского правительства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram