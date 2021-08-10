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Бесперебойная подача кислорода налажена в больнице Владикавказа после аварии

18:00
  • вторник
  • 10 августа 2021

Озвучены причины инцидента

Военные доставили ещё 1,5 тонны газообразного кислорода в больницу Владикавказа, где накануне произошла авария на кислородной станции. Помогают также власти соседних регионов, благодаря чему уже удалось восстановить бесперебойную подачу газа. Трагедия унесла жизни 9 пациентов коронавирусного отделения. Ещё двое скончались сегодня, но обстоятельства их смерти должна установить медэкспертиза. Причиной ЧП назван сбой в работе системы обеспечения кислородом.
Медики не связывают смерть двух пациентов с аварией в больнице Владикавказа

Все погибшие из-за сбоя подачи кислорода в больнице Владикавказа имели 90-процентое поражение легких, вызванное коронавирусом. 9 человек скончались накануне, о смерти еще двоих медработники сообщили во вторник. Одну из последних смертей врачи не связывают напрямую с аварией – пациент умер в результате тромбоэмболии.

Заместитель главного врача больницы рассказала журналистам, что кислород в реанимации отсутствовал 4 минуты, затем больных подключили к смеси из баллонов. Полностью подача кислорода в аппараты ИВЛ была восстановлена за 14 минут. Ее слова подтверждают родственники пациентов, которые в момент ЧП находились в медучреждении.

Причиной сбоя в подаче дыхательной смести стал прорыв кислородной трубы. Специалисты быстро обнаружили под землей место утечки. Ведутся ремонтные работы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Его глава Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль.

Пока система восстанавливается, дыхательная смесь доставляется в стационар из других регионов. Около 15 тонн жидкого кислорода поступило из Краснодара, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. На помощь также пришли военные. Проверку по факту инцидента начал Росздравнадзор, специалисты ведомства уже прибыли во Владикавказ.

Власти региона распорядились установить в стационарах резервные мощности для подачи кислорода и пообещали обеспечить больницы Северной Осетии кислородными станциями.

Виктор Прокушев, Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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Клиническая больница во Владикавказе
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Автомобиль скорой помощи около здания клинической больницы во Владикавказе
Клиническая больница во Владикавказе
Клиническая больница во Владикавказе
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