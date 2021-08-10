Сергей Собянин осмотрел новую сцену театра "Уголок дедушки Дурова"

Когда откроют новое здание?

Новое здание московского театра зверей "Уголок дедушки Дурова" откроется весной будущего года. Строительные работы завершены, и теперь животные должны привыкнуть к новой сцене. Во вторник в театре побывал мэр Сергей Собянин и заметил, что возможности новой площадки позволят расширить репертуар, внедрить элементы цирковых представлений. Мэр рассказал, что совсем скоро можно будет приступить к реконструкции исторического особняка, построенного еще в 19-м веке, где жил и работал основатель династии дрессировщиков.

У слонихи Сьюзи сегодня выходной. Артистические будни - с пятницы по воскресенье. Можно отдохнуть от посторонних глаз в летнем вольере и вдоволь наесться. Пока Наталья Дурова - продолжатель династии в пятом поколении - рассказывает о повадках своей любимицы, Сьюзи слушает да ест.

Сезонные овощи и фрукты тают на глазах. Аппетит у Сьюзи, как и талант, безграничны. За 10 минут ушёл ящик яблок. Пользуясь случаем, выпрашивает лакомство и бегемот Добрыня. Молодая поросль - три азиатских слоненка - Луна, Мона, Одри - хрустят березовыми вениками. Сегодня в театре гости. Значит, будет пир.

Не тушуется, пожалуй, только Ванюша. Усатый и полосатый артист со стажем. Ему сегодня доверено открытие новой сцены. Собрав аплодисменты и заслуженные нежности, кот устраивается неподалеку. Ведь речь о его коллегах - четвероногих артистах. Их новых вольерах и большом манеже.

"Я надеюсь, для театра это будет второй дом, второе рождение, позволит увеличить количество театральных постановок и, по сути дела, внедрить как раз элементы цирковых представлений, вернуться к старым традициям такого театра - театра Дурова. Долго планировалось создание нового корпуса этого театра. Наконец, после долгих колебаний, каких-то вариантов решения, город взял на себя и построил новое здание, по сути дела, по своим возможностям которое превосходит те, которые были в старом здании, с точки зрения выступлений, количества зрителей в зале и, конечно, по комфорту", - отметил Собянин.

Новое здание три этажа в высоту. Оно соединяется со старым, существующим зданием театра - памятником архитектуры - внутренним двориком. При планировке помещений учтены все пожелания: есть вольеры для животных: обезьян, собак, кошек, птиц, парнокопытных, хищников и бассейны для ластоногих. Комфорту зрителей тоже - повышенное внимание.

Свет, звук, спецэффекты - новейшее сценическое оборудование позволит создать сказку для маленьких зрителей. При этом не напугать четвероногих артистов. Даже смена декораций происходит бесшумно.

"Больше простора для них, больше возможностей гулять. Больше возможностей увидеть что-то новое. Больше возможностей давать спектакли для молодых зрителей", - говорит Наталья Дурова.

В классический 13-метровый манеж уместили максимальное количество оборудования. Вся машинерия - мечта режиссёра-постановщика. Новые возможности позволят обновлять репертуар и задействовать новых животных. Со временем ремонт придет и в старое здание театра.

"Та сцена, и та часть здания тоже требует внимания, ремонта, поэтому после того, когда вы освоитесь на этой сцене, можно будет проектировать реконструкцию той части театра, для того, чтобы он тоже был современным и давал новые возможности, в целом это такой будет уникальный, удивительный комплекс, надеюсь", - сказал Собянин.

Однако новоселье не получится быстрым. Животным понадобится время на адаптацию. Чтобы сначала привыкнуть к новым запахам, вольеру и сцене. А уже потом - давать спектакли.

Анастасия Мартынова, Виктор Мальцев и Александр Медведев, "ТВ Центр".

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