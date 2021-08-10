В Москве обсудили меры противодействия экстремизму

В заседании принял участие Александр Бортников
Меры противодействия экстремизму во вторник обсуждались на заседании Национального антитеррористического комитета в Москве.
Председатель НАК - директор ФСБ Александр Бортников - отметил важность качественной подготовки сотрудников спецслужб для успешной реализации поставленных задач.
По этой причине только за последние три года на базе российских вузов созданы 22 центра повышения квалификации и переподготовки специалистов в области профилактики терроризма. Такой подход уже позволил поднять уровень компетентности занятых в этой сфере государственных и муниципальных служащих, сообщает "ТВ Центр".
По итогам обсуждения решено развивать работу в этом направлении.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram