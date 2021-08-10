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В Москве обсудили меры противодействия экстремизму

18:16
  • вторник
  • 10 августа 2021

В заседании принял участие Александр Бортников

Меры противодействия экстремизму во вторник обсуждались на заседании Национального антитеррористического комитета в Москве.

Председатель НАК - директор ФСБ Александр Бортников - отметил важность качественной подготовки сотрудников спецслужб для успешной реализации поставленных задач.

По этой причине только за последние три года на базе российских вузов созданы 22 центра повышения квалификации и переподготовки специалистов в области профилактики терроризма. Такой подход уже позволил поднять уровень компетентности занятых в этой сфере государственных и муниципальных служащих, сообщает "ТВ Центр".

По итогам обсуждения решено развивать работу в этом направлении.

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