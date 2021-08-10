Москвичей предупредили о грозе и ливне

Предупреждение действует до утра среды

Экстренное предупреждение распространил столичный главк МЧС России. В Москве и области ожидается гроза и ливень.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 09:00 среды в Москве местами ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, ливень, гроза", - говорится в сообщении ведомства.

Жителей столичного региона призвали к осторожности. Автомобилистам в непогоду рекомендуют избегать резких маневров и не парковаться под деревьями. Пешеходам также советуют во время грозы держаться подальше от деревьев и шатких конструкций.

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