В Китае из-за бродячих слонов эвакуировали 150 тысяч человек

Во сколько обошлась местным властям тяга к путешествиям диких слонов?

Знаменитое бродячее стадо азиатских слонов, похоже, возвращается домой. Полтора года назад 14 особей, в том числе несколько детёнышей, покинули привычное место обитания в китайском заповеднике и отправились в пеший тур по провинции Юньнань на юге страны. И вот, преодолев почти 500 километров, гигантские животные повернули обратно. Конечно, не без помощи человека.

Погуляли и хватит. 14 южнокитайских слонов, полтора года путешествующих по всему Китаю, наконец, возвращаются домой.

Вояж протяженностью в пять сотен километров начался в марте 2020-го. Семья из 16 особей самовольно покинула свое традиционное место обитания в природном заповеднике на юге региона Юньнань и уверенно взяла курс на север.

За путешественниками следил весь мир. А они явно получали удовольствие. Купались в природных водоемах. Ночевали в рощах. И периодически заходили осмотреть достопримечательности в соседних деревнях. Местные жители потом показывали друг другу сломанные хозяйственные постройки и разоренные амбары. Еще больше пострадали фермеры, у которых путешественники съели три поля кукурузы и несколько грузовиков ананасов.

"Наше агентство по страхованию приняло 1501 декларацию об убытках, причиненных азиатскими слонами. Сумма ущерба, предположительно, составляет 5 миллионов 125 тысяч юаней", - рассказал руководитель операции по безопасной миграции южноазиатских слонов Ван Йонг.

А это почти 800 тысяч долларов США. Плюс, затраты на "туристическое сопровождение". За маршрутом слонов следят более 25 000 полицейских. И еще несколько тысяч добровольцев. Днем и ночью за животными ведется наблюдение с помощью дронов. А их маршрут аккуратно корректируют с помощью заранее выстроенных заграждений из большегрузов. Так, слонов несколько дней "подводили" к мосту через реку Юаньцзян. Перейти которую вброд в это время года невозможно.

Чтобы стадо смогло поскорее вернуться домой без приключений, власти провинции Юньнань на время эвакуировали 150 тысяч жителей близлежащих деревень. И выделили путникам 180 тонн продовольствия. Чтобы у тех не было желания съесть еще парочку полей с сельхозкультурами. Слоны и сами дали пищу для размышлений всей мировой науке. До этого у ученых просто не было шанса так подробно наблюдать жизнь этих животных вне привычных для них природных условий.

Вопрос, на который еще предстоит ответить ученым, почему слоны вообще решили покинуть места обитания. Одна из наиболее распространенных версий: гигантам просто стало тесно дома. Ведь благодаря усилиям местных властей популяция этих редких животных заметно выросла. И сейчас составляет около 300 особей. В несколько десятков раз больше, чем в конце 20 века. Так что, возможно, нынешняя группа путешественников - только первопроходцы. И такие пешие туры по стране станут теперь популярным развлечением у южнокитайских слонов.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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