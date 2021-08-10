Британцев напугали "леденящие душу" учения России и Китая

Некоторые увидели плюсы в объединении усилий Москвы и Пекина

Запад очень обеспокоен возможностью объединения военных потенциалов Москвы и Пекина. Стартовавшие на днях совместные маневры армий двух стран британское издание Daily Express называет "леденящим душу" предупреждением странам НАТО.

Совместные российско-китайские военные маневры "Взаимодействие — 2021" официально открылись накануне на полигоне "Цинтунся" в Китае. Задача учений - наращивание уровня военного сотрудничества, демонстрация решимости и способности Москвы и Пекина "бороться с терроризмом и совместно защищать мир и стабильность".

Далеко не все читатели Daily Express разделяют опасения автора статьи по поводу объединения возможностей России и Китая. Часть из них выражает удивление тем, что Москве и Пекину понадобилось так много времени, чтобы предпринять эти шаги. Другие уверены, что объединение усилий двух стран помешает США и НАТО "творить беспредел в мире".

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