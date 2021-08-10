МТПП предложила провести акцию "Миллион призов" среди участников ДЭГ

Бизнес постепенно возвращается к доковидным темпам развития

Московская торгово-промышленная палата (МТПП) предложила разыграть среди участников онлайн-голосования квартиры и машины. С инициативой провести программу стимулирования гражданской активности "Миллион призов – #ВыбираемВместе" актив МТПП обратится к властям столицы.

Как сообщается на официальном сайте организации, бизнес тем самым намерен повысить интерес горожан к электронному голосованию, которое полностью безопасно с точки зрения здоровья.

"Бизнес постепенно возвращается к доковидным темпам развития, в том числе, благодаря программе "Миллион призов", - отметил президент МТПП Владимир Платонов.

По его словам, желание привлечь внимание к онлайн-голосованию является осознанной гражданской позицией. "Речь идет не только о сохранении здоровья горожан и предотвращении нежелательных для бизнеса эпидемиологических ограничений, чреватых потерей рабочих мест", - сказал он.

Напомним, программа "Миллион призов" для привившихся пожилых горожан стартовала 27 апреля. Они получают подарочную карту на одну тысячу рублей или же промокод на эту сумму.

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