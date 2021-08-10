ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МТПП предложила провести акцию "Миллион призов" среди участников ДЭГ

17:21
  • вторник
  • 10 августа 2021

Бизнес постепенно возвращается к доковидным темпам развития

Московская торгово-промышленная палата (МТПП) предложила разыграть среди участников онлайн-голосования квартиры и машины. С инициативой провести программу стимулирования гражданской активности "Миллион призов – #ВыбираемВместе" актив МТПП обратится к властям столицы.

Как сообщается на официальном сайте организации, бизнес тем самым намерен повысить интерес горожан к электронному голосованию, которое полностью безопасно с точки зрения здоровья.

"Бизнес постепенно возвращается к доковидным темпам развития, в том числе, благодаря программе "Миллион призов", - отметил президент МТПП Владимир Платонов.

По его словам, желание привлечь внимание к онлайн-голосованию является осознанной гражданской позицией. "Речь идет не только о сохранении здоровья горожан и предотвращении нежелательных для бизнеса эпидемиологических ограничений, чреватых потерей рабочих мест", - сказал он.

Напомним, программа "Миллион призов" для привившихся пожилых горожан стартовала 27 апреля. Они получают подарочную карту на одну тысячу рублей или же промокод на эту сумму.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Программа "Миллион призов"
Программа "Миллион призов"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.