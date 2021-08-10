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Система электронного голосования позволит москвичам сделать выбор безопасно — академик Румянцев

17:59
  • вторник
  • 10 августа 2021

Благодаря дистанционному голосованию можно проголосовать прямо из квартиры

Коллективный иммунитет к коронавирусу еще не сформировался, при этом дистанционное электронное голосование позволит избежать контакта людей друг с другом на избирательных участках. Об этом рассказал основатель Центра имени Д. Рогачева Александр Румянцев.

"Как врач я хорошо знаю, что любое нахождение большого количества людей в замкнутом пространстве — школе, поликлинике, больнице, общественном транспорте — значительно увеличивает риск распространения различных инфекционных заболеваний", - сказал академик РАН.

По словам Румянцева, онлайн-голосование может дать возможность безопасно проголосовать тем, кто находится в группе повышенного риска — пожилым и людям на самоизоляции.

Отмечается, что благодаря дистанционному голосованию можно проголосовать прямо из квартиры и уберечь себя от ненужной опасности подхватить инфекцию.

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Александр Румянцев
Александр Румянцев
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