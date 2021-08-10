Причиной трагедии в больнице Владикавказа названа халатность

Эксперты проверят кислородные станции во всех больницах республики

Специалисты проверят кислородные станции во всех больницах Северной Осетии после трагедии в медучреждении Владикавказа. Накануне в клинической больнице из-за аварии в кислородной системе скончались 9 пациентов.

"Приедет лицензированная компания, которая имеет огромный опыт работы по аудиту таких кислородных систем, с которой уже есть предварительная договоренность провести аудит всех наших лечебных учреждений с точки зрения установки кислородных станций и разводки кислорода", - заявил врио главы региона Сергей Меняйло.

Как сообщил Меняйло, проверка в больнице выявила не только технические проблемы, но и халатность в работе должностных лиц. В частности, емкости с кислородом поступили в учреждение 5-6 лет назад, причем без надлежащих документов. Кроме того, еще месяц назад было дано поручение о создании резервной линии по снабжению кислородом, были выделены финансы, однако работы не начались, передает РИА Новости.

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