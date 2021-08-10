Цены на газ в Европе побили рекорд

За год стоимость голубого топлива выросла в 3,6 раза

Новый рекорд установили цены на газ в Европе. Стоимость голубого топлива на европейском форвардном рынке на хабе TTF в Нидерландах превысила рекордные 550 долларов за 1 тысячу кубометров.

Цена сентябрьского фьючерса на момент открытия торгов составляла почти 540 долларов. По данным на 17.15 мск, стоимость выросла до 545,3 доллара. Растут и спотовые цены: стоимость контракта "на день вперед" 10 августа достигала 517 долларов за 1 тысячу кубометров.

Год назад средняя цена фьючерса была около 150,6 доллара за 1 тысячу кубометров. Таким образом, за год стоимость газа выросла в 3,6 раза. Средняя спотовая цена сейчас составляет 511 долларов – а в августе прошлого года она составляла 89 долларов, передает РИА Новости.

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