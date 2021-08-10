Роман Романенко раскрыл детали проекта развития любительского спорта в Ясеневе

Работа новых секций в районе будет финансироваться за счет бюджета

Начало полноценного функционирования всех спортивных площадок в районе Ясенево ожидается уже в конце этого месяца. Об этом рассказал депутат Госдумы Роман Романенко. Он раскрыл детали проекта развития любительского спорта в районе.

"Это уникальный проект, аналогов которому пока нет ни в одном районе Москвы. И самое значимое в нём то, что спорт будет доступен горожанам совершенно бесплатно", - отметил парламентарий.

Обустройство спортивного комплекса в Ясеневе депутат проинспектировал вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным. В районе появятся 18 спортивных площадок. Можно будет заниматься многими видами спорта, в том числе футболом, баскетболом и настольным теннисом.

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