Телеведущий Евгений Попов предложил Сергею Собянину провести круглый стол по проблемам капремонта домов

Журналист обсудил с мэром ряд проблемных вопросов, волнующих жителей запада столицы

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным качество, а также сроки проведения капитального ремонта многоквартирных домов на западе столицы.

По словам журналиста, к нему поступило уже 20 обращений по данной проблеме. "Планирую провести круглый стол, где жители смогут напрямую задать вопросы представителям власти. Мэр и заместитель мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков поддержали мою инициативу", - заявил Евгений Попов.

Телеведущий также рассказал мэру о проблеме с нехваткой узких специалистов в лечебных учреждениях.

"Встретил четкое понимание проблемы и путей решения. Во всех 130 поликлиниках, которые сейчас на капитальном ремонте, будут узкие специалисты и высококлассное диагностические и лечебное оборудование", - рассказал Евгений Попов.

Тележурналист также отметил важность постоянной обратной связи с горожанами по вопросам благоустройства.

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