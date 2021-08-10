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Тело мужчины обнаружено в районе поисков российского туриста в Турции

19:04
  • вторник
  • 10 августа 2021

Опознание пока не проводилось

Турецкая полиция обнаружила тело молодого человека в районе поисков пропавшего российского туриста. 20-летнего Макара Рагина ищут на Принцевых островах, куда он, предположительно, отправился в день своего исчезновения.
Пропавшие на севере России туристы вышли на связь

"Как сообщила нам полиция Стамбула, на одном из Принцевых островов было обнаружено тело молодого человека. Пока неизвестно, есть ли признаки насильственной смерти. Опознание пока не проводилось", - сообщили в генконсульстве России в Стамбуле.

Рагин прилетел в Стамбул 16 июля. 29 июля он должен был вернуться в Вильнюс. 28 июля он покинул отель, оставив в номере вещи и документы, в гостиницу турист не вернулся. В связи с исчезновением россиянина российские дипломаты обратились в турецкие правоохранительные органы. В Турцию для поисков сына приехали родители Рагина, передает РИА Новости.

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