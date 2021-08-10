Тело мужчины обнаружено в районе поисков российского туриста в Турции

Опознание пока не проводилось

Турецкая полиция обнаружила тело молодого человека в районе поисков пропавшего российского туриста. 20-летнего Макара Рагина ищут на Принцевых островах, куда он, предположительно, отправился в день своего исчезновения.

"Как сообщила нам полиция Стамбула, на одном из Принцевых островов было обнаружено тело молодого человека. Пока неизвестно, есть ли признаки насильственной смерти. Опознание пока не проводилось", - сообщили в генконсульстве России в Стамбуле.

Рагин прилетел в Стамбул 16 июля. 29 июля он должен был вернуться в Вильнюс. 28 июля он покинул отель, оставив в номере вещи и документы, в гостиницу турист не вернулся. В связи с исчезновением россиянина российские дипломаты обратились в турецкие правоохранительные органы. В Турцию для поисков сына приехали родители Рагина, передает РИА Новости.

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