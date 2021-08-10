Юрист прокомментировал проведение акции "Миллион призов" среди участников ДЭГ

В этом нет ничего незаконного

Розыгрыш призов среди участников онлайн-голосования абсолютно законен. Об этом заявил полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский.

"Это не лотерея, потому что это все бесплатно, и это не попадает под закон о выборах, ведь это не агитация за какую-либо отдельную партию или человека. Это можно рассматривать как призыв пойти на выборы, но в этом нет ничего незаконного", - отметил юрист.

По словам Барщевского, программа "Миллион призов" - "полезная история в текущей ситуации". "Это придает выборам некую азартную составляющую, увеличивает азарт. Это вещь неплохая", - отметил юрист.

Ранее стало известно, что Московская торгово-промышленная палата предложила разыграть среди участников онлайн-голосования квартиры и машины. Бизнес намерен повысить интерес горожан к электронному голосованию, которое полностью безопасно с точки зрения здоровья.

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