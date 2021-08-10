ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Юрист прокомментировал проведение акции "Миллион призов" среди участников ДЭГ

19:33
  • вторник
  • 10 августа 2021

В этом нет ничего незаконного

Розыгрыш призов среди участников онлайн-голосования абсолютно законен. Об этом заявил полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский.

"Это не лотерея, потому что это все бесплатно, и это не попадает под закон о выборах, ведь это не агитация за какую-либо отдельную партию или человека. Это можно рассматривать как призыв пойти на выборы, но в этом нет ничего незаконного", - отметил юрист.

По словам Барщевского, программа "Миллион призов" - "полезная история в текущей ситуации". "Это придает выборам некую азартную составляющую, увеличивает азарт. Это вещь неплохая", - отметил юрист.

Ранее стало известно, что Московская торгово-промышленная палата предложила разыграть среди участников онлайн-голосования квартиры и машины. Бизнес намерен повысить интерес горожан к электронному голосованию, которое полностью безопасно с точки зрения здоровья.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Программа "Миллион призов"
Программа "Миллион призов"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.