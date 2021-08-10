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Главврач больницы во Владикавказе задержан по делу о гибели пациентов

19:23
  • вторник
  • 10 августа 2021

Следователи намерены просить суд о его аресте

Следственный комитет России по Северной Осетии сообщил о задержании главврача Клинической больницы Владикавказа. Из-за аварии на кислородной магистрали накануне в медучреждении погибли девять пациентов. Следователи намерены ходатайствовать об аресте задержанного.
Причиной трагедии в больнице Владикавказа названа халатность

"В рамках расследования уголовного дела задержан 58-летний главный врач больницы", - приводит "Интерфакс" сообщение пресс-службы управления СК. Имя задержанного не уточняется.

Уголовное дело возбуждено по статьям о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СКР. Проверка после инцидента с гибелью пациентов из-за отключения кислорода выявила не только технические проблемы, но и халатность должностных лиц.

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