Лесные пожары вплотную подошли к Якутску

Из-за густого дыма от пожаров с перебоями работают аэропорты по всей Сибири

Минприроды России и Рослесхоз предлагают ввести межрегиональный режим чрезвычайной ситуации в Якутии и Иркутской области из-за природных пожаров. В регион направлены ещё три самолёта и усиленная группировка спасателей. За минувшие сутки удалось локализовать огонь на площади более 250 гектаров. Но обнаружены почти 30 новых очагов. Пламя уже вплотную подошло к Якутску.

За сутки на горящие леса Якутии выливается до 100 тонн воды, но пока огонь не отступает. В республике действует режим ЧС. Пожары подобрались к столице региона. Под угрозой и несколько населенных пунктов поменьше. Село Бясь-Кюёль, это остовы 40 сгоревших домов. Шесть из них - многоквартирные.

На тушение якутских лесов задействованы свыше четырех тысяч человек. МЧС по поручению Владимира Путина увеличивает группировку в республике, а местные власти готовят предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим от ЧС. В Якутию дополнительно направляются два самолета-амфибии Бе-200, Ил-76 и 200 спасателей. Но это не отменяет работы на земле. Здесь в ход идут ранцевые огнетушители, лопаты, мотопомпы. Нужно тушить очаги и увеличивать минерализованные полосы.

Искусственно вызвать дожди пытаются с помощью самолета-Ан-26. На борту - веерная установка для пуска пиропатронов с йодистым серебром. Успех операции зависит от фактической метеообстановки, ведь облака должны быть определенной высоты и температуры. Да и рассчитать все нужно так, чтобы выпадение осадков пришлось именно на горящий лес.

Продолжительные осадки в Якутии ожидаются не раньше 13 августа. Сейчас жители рады даже кратковременным дождям. В республике Саха горит уже почти 3,5 миллиона гектаров леса. Длительная 30-градусная жара, грозы и сильный порывистый ветер. В дыму - соседние с Якутией регионы (видео "7 канала").

В аэропорту Иркутска самолеты взлетают и садятся при смоге. В самом городе видимость практически нулевая. Из окна одного дома соседний не разглядеть.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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