Лукашенко приготовил ответ на санкции Запада

Минск в долгу не останется

Комплекс дополнительных мер против очередного витка западных санкций вырабатывает Минск. Белорусское правительство выполняет поручение президента Александра Лукашенко.

"Глава государства поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка. Беларусь в долгу не останется. Насколько возможно, мы примем ответные меры", - заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

США 9 августа ввели санкции в отношении более 40 физических лиц и структур Белоруссии. В списке, в частности, Национальный олимпийский комитет Белоруссии и Следственный комитет республики. Новый пакет ограничений включает меры в отношении оборонного, энергетического и транспортного секторов страны. К санкциям подключились также Канада и Великобритания, передает БелТА.

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