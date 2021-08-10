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Лукашенко приготовил ответ на санкции Запада

20:04
  • вторник
  • 10 августа 2021

Минск в долгу не останется

Комплекс дополнительных мер против очередного витка западных санкций вырабатывает Минск. Белорусское правительство выполняет поручение президента Александра Лукашенко.
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"Глава государства поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка. Беларусь в долгу не останется. Насколько возможно, мы примем ответные меры", - заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

США 9 августа ввели санкции в отношении более 40 физических лиц и структур Белоруссии. В списке, в частности, Национальный олимпийский комитет Белоруссии и Следственный комитет республики. Новый пакет ограничений включает меры в отношении оборонного, энергетического и транспортного секторов страны. К санкциям подключились также Канада и Великобритания, передает БелТА.

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