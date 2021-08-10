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Жириновский призвал сделать Киргизию международным курортом

22:31
  • вторник
  • 10 августа 2021

Он рассказал о плюсах озера Иссык-Куль

России следует изменить политику по отношению к соседним странам, бывшим республикам Советского Союза и добиться равноправия там русского языка с местными. Об этом заявил во вторник лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время пикетирования посольства Киргизии.

Акция была организована в связи с инцидентом в Бишкеке, где мужчина напал на сотрудницу детского парка, обратившуюся к нему по-русски. Глава либерал-демократов грозил потребовать отзыва посла Киргизии и разрыва экономических отношений. Но в итоге ограничился нравоучениями и предложил сделать Киргизию международным курортом, сообщает "ТВ Центр".

"Я знаю, что большинство киргизов хотят говорить по-русски и жить с Россией вместе. И чтоб было это единое государство, чтобы спокойно ездили. Теплое море Иссык-Куль. Лучше Черного моря, лучше Средиземного, чистая вода, никаких сбросов, песчаный пляж. И кругом в деревнях говорят по-русски. Вместо того, чтобы устроить фестиваль, праздник на берегах Иссык-куля, куда чартерами прилетели бы наши самолеты, эти чартеры везут к арабам. Хургада, зачем? В Турцию везут. На Иссык-куль поехали бы все отдыхать", - заявил Владимир Жириновский.

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