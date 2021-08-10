"Российскому общенародному союзу" отказали в регистрации федерального списка кандидатов

Решение принял ЦИК

Во вторник Центризбирком России принял решение отказать в регистрации федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму от партии "Российский общенародный союз".

В отличие от других зарегистрированных политорганизаций, РОС должен был собирать подписи в свою поддержку. При необходимом количестве в 200 тысяч партия смогла собрать лишь чуть более 90. Кроме того, нашлись изъяны в документах, представленных для регистрации на выборах, сообщает "ТВ Центр".

Сегодня же ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов партии "Новые люди". Также на заседании комиссии было решено выделить дополнительно более 100 миллионов рублей избирательным комиссиям, члены которых пользуются воздушным транспортом в отдаленных районах.

"Именно там, где у нас труднодоступные участки, куда вы знаете, как наши члены комиссий добираются. На вертолетах, где-то на самолетах, уж где этого нет, то гужевым транспортом, на тракторах, чуть ли не на плотах и так далее. То есть настоящие герои. Но в данном случае мы сэкономили, решить помочь нашим коллегам, где наиболее сложные погодные условия, то наводнения, то пожары, то еще что-то. Несмотря на все это, они работают, они готовят страну к выборам, свои регионы", - отметила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

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