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В Москве обсудили, как повысить финансовую грамотность россиян

22:38
  • вторник
  • 10 августа 2021

Нужно информировать граждан о недопустимости сотрудничества с микрокредиторами

Как защитить граждан России от поборов микрофинансовых организаций и коллекторских агентств. Публичная дискуссия на эту тему прошла во вторник на площадке партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", сообщает "ТВ Центр".

Экономисты утверждают, что сделать работу ростовщиков нерентабельной довольно просто. Достаточно запретить кредитование граждан под процент, который в разы превышает ставку Банка России. Эксперты предлагают сделать это немедленно. Но микробанки сегодня объединены в сообщества, имеют юридическую поддержку и нередко политическую защиту. Поэтому, прежде всего, нужно информировать граждан о недопустимости сотрудничества с микрокредиторами. Каждый должен знать, что ставка один процент в день - это опасная ловушка.

"Начинать надо, с нашей точки зрения, с активизации законов. И у нас такой закон внесен, о запрете микрофинансовых организаций. Это самое гнусное ростовщичество, которое блокируется с так называемыми коллекторскими агентствами, львиная доля которых это просто бандиты", - заявил председатель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Сергей Миронов.  

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