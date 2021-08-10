ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В "Единой России" высказались против принудительной вакцинации студентов

22:34
  • вторник
  • 10 августа 2021

За необоснованные запреты вузы должны нести административную ответственность

Отсутствие у студентов прививки от коронавируса не может служить основанием для недопуска их к учебе или проживанию в общежитии. Рекомендации Министерства образования и науки на этот счет носят лишь рекомендательный характер. Об этом во вторник шла речь на круглом столе, организованном "Единой Россией", где обсуждались проблемы борьбы с пандемией в студенческой среде.

Единороссы отрицательно относятся к принудительной вакцинации. Ситуация должна обсуждаться совместно с Союзом ректоров и министерством. При этом за необоснованные ограничения и запреты вузы должны нести административную ответственность.

"Все студенты будут зачислены на первый курс, и они будут размещены в общежитиях образовательных организаций. И все они приступят к занятиям в очном формате. Вот это, наверное, очень главный вызов. Я очень попрошу коллег из "Единой России" также открыть "горячую линию", - сказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.

"Недопустимо устанавливать какие-либо ограничения в научной, учебной, образовательной, спортивной, творческой жизни, в зависимости от наличия или отсутствия прививки. При этом надо понимать, что, имея более полную информацию о вакцинированных студентах, университеты смогут правильнее оценить обстановку и эффективнее применять противоэпидемические мероприятия", - заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.