В "Единой России" высказались против принудительной вакцинации студентов

За необоснованные запреты вузы должны нести административную ответственность

Отсутствие у студентов прививки от коронавируса не может служить основанием для недопуска их к учебе или проживанию в общежитии. Рекомендации Министерства образования и науки на этот счет носят лишь рекомендательный характер. Об этом во вторник шла речь на круглом столе, организованном "Единой Россией", где обсуждались проблемы борьбы с пандемией в студенческой среде.

Единороссы отрицательно относятся к принудительной вакцинации. Ситуация должна обсуждаться совместно с Союзом ректоров и министерством. При этом за необоснованные ограничения и запреты вузы должны нести административную ответственность.

"Все студенты будут зачислены на первый курс, и они будут размещены в общежитиях образовательных организаций. И все они приступят к занятиям в очном формате. Вот это, наверное, очень главный вызов. Я очень попрошу коллег из "Единой России" также открыть "горячую линию", - сказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.

"Недопустимо устанавливать какие-либо ограничения в научной, учебной, образовательной, спортивной, творческой жизни, в зависимости от наличия или отсутствия прививки. При этом надо понимать, что, имея более полную информацию о вакцинированных студентах, университеты смогут правильнее оценить обстановку и эффективнее применять противоэпидемические мероприятия", - заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

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