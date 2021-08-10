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Вертолет МЧС эвакуировал российскую туристку с перевала в Абхазии

20:33
  • вторник
  • 10 августа 2021

Россиянка получила травму в походе

Российскую туристку и ее несовершеннолетнюю дочь эвакуировали абхазские спасатели с горного перевала Химса. Россиянка получила травму на маршруте.
Пропавшие на севере России туристы вышли на связь

"Ранним утром десятого августа вертолет доставил травмированную туристку и ее дочь-подростка с перевала Химса в Сухум, где ей была оказана необходимая медицинская помощь", - сообщила пресс-служба МЧС республики.

Восемь туристов прибыли в Абхазию из Удмуртии, города Водкинска. Группа добралась до перевала Химса в верховьях реки Восточная Гумиста. Однако им пришлось обратиться за помощью в МЧС с просьбой эвакуировать травмированного члена команды, передает РИА Новости.

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