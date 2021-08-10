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Трое россиян остаются на лечении в Турции после ДТП в Анталье

21:03
  • вторник
  • 10 августа 2021

Состояние одного из пострадавших тяжелое

Трое пострадавших в ДТП в Анталье россиян остаются на лечении в Турции. Состояние одного из туристов – крайне тяжелое, у него черепно-мозговая травма. Вопрос транспортировки в Москву будет решаться после того, как состояние пострадавшего стабилизируется, сообщили в Минздраве России.
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"Проведен телемедицинский консилиум с участием специалистов НМИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко Минздрава России и медицинских специалистов больницы в провинции Анталья, где на данный момент получает лечение один из пострадавших в результате ДТП. Состояние пациента оценивается как крайне тяжелое, он получил черепно-мозговую травму в результате ДТП", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что врачи центра имени Бурденко поддерживают постоянную связь с коллегами из турецкой клиники. Российские медики готовы при необходимости вылететь для консультации в Турцию, передает ТАСС.

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