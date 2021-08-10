Ректор РГСУ отстранена от должности

Как сообщается, пока временно

Ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок отстранена от должности. Решение принято в Министерстве науки и высшего образования. Информацию подтвердил изданию РБК и.о. ректора вуза Андрей Хамров.

"Были выявлены нарушения в университете, на время проверки она отстранена от должности. Были выявлены недостатки в ее декларации о доходах. Но проверка идет, возможно, там все нормально", — сказал Хамров.

По словам и.о. ректора, Починок отстранена от должности на период с 30 июля по 6 сентября. Решение о восстановлении или окончательном отстранении от должности ректора примет глава Минобрнауки Валерий Фальков.

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