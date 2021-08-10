Россиянам рассказали об опасностях отдыха в Египте

Из тени лучше не выходить

Россиян предупредили об опасностях, которые подстерегают туристов, отправившихся на отдых в Египет. Главная угроза – это солнце, которое в августе очень агрессивно, подчеркнула врач-дерматолог онкологической клиники НАКФФ Татьяна Сулима.

Медик предостерегает от долгого нахождения на египетском солнце. Лучше находиться в тени, пить больше воды и носить головной убор. Что касается солнцезащитных средств, то надо делать выбор в пользу молочка или крема – масло создает на коже "эффект линзы" и может спровоцировать ожоги.

Опасно находиться на солнце даже в российских широтах людям с аутоиммунными заболеваниями, поврежденными стенками сосудов, гипертоникам, пожилым, а также тем, кто переболел коронавирусом. Игнорирование предупреждений может привести к возникновению злокачественных новообразований, приводит слова медика "Газета.ру".

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