В Нью-Йорке выявили штамм коронавируса "йота"

Летальность этой мутации может составлять до 82%

Внештатный специалист Минздрава по медпрофилактике Уральского федерального округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU сообщил со ссылкой на данные портала репринтов medRxiv, что в Нью-Йорке был выявлен новый штамм коронавируса - "йота".

Летальность этой мутации составляет до 82%.

По словам эксперта, этот штамм передается на 25% быстрее других. Согласно имеющимся в настоящий момент данным, он более патогенный, то есть может ускользать от иммунного ответа.

Вместе с тем иммунолог Николай Крючков подчеркнул, что о новом штамме пока известно мало, необходимо наблюдать за его развитием.

"Сказать что-то определенное можно будет лишь в течение определенного времени, когда его доля начнет очень быстро расти", - добавил специалист.

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