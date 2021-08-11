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Шойгу рассказал о внутренней угрозе для страны

08:13
  • среда
  • 11 августа 2021

Необходимо противостоять разложению общества

Выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов", министр обороны Сергей Шойгу назвал страшной внутреннюю угрозу разложения общества в стране.
Шойгу рассказал о центрах антироссийской пропаганды в Европе

"Есть более страшная часть, она в последнее время или, точнее, десятилетия приобретает или приобрело уже основную опасность для любой страны. Это внутренняя угроза. И все это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны", - цитирует главу Минобороны РИА "Новости".

Как уточнил министр, внешние угрозы понятны и заметны. Известно, чем противник вооружен, так что есть и понимание, как ему противостоять.

Вместе с тем глава ведомства обратил внимание на факт того, что уровень доверия россиян к армии за последние годы существенно вырос. Еще 12 лет назад он составлял 27-29%, сегодня этот показатель - 79-86%.

Вооруженные силы, заключил Шойгу, пользуются у населения наибольшим доверием среди всех институтов государства.

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