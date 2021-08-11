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В Крыму заявили о подготовке Украиной серии провокаций

08:11
  • среда
  • 11 августа 2021

Киев рассчитывает на успех так называемой "Крымской платформы"

Киевские власти готовят целый комплекс антикрымских провокаций, что является обязательной составной частью антироссийского проекта Украины. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте Георгий Мурадов.
Зеленский заявил, что Россия пожалеет о Крыме

"В ходе международного саммита так называемой "платформы по деоккупации Крыма" будет разработан целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе", - приводит слова Мурадова РИА "Новости".

Он уточнил, что тему Крыма организаторы саммита намерены использовать для расшатывания международной обстановки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. Была анонсирована так называемая "Крымская платформа" - саммит пройдет 23 августа. К участию приглашены в том числе США, Великобритания, Канада и страны Евросоюза.

Референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией состоялся 16 марта 2014 года. За проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что после голосования вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.

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