В Афины для тушения пожаров прибыл второй российский Ил-76

Скоро туда отправятся два вертолета Ми-8

В ночь на среду в международный аэропорт Афин прибыл для участия в тушении лесных пожаров второй российский самолет Ил-76, передает ТАСС со ссылкой на генеральный секретариат гражданской защиты Греции.

В скором времени ожидается прибытие транспортного самолета Ан-124 с двумя Ми-8 на борту. Они также примут участие в борьбе со стихией.

Ранее стало известно о поручении Владимира Путина увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в центральных районах Греции, где уже более 10 дней стоит аномальная жара.

В настоящее время на территории республики зарегистрированы десятки лесных пожаров. С конца июня участие в тушении всех крупных очагов возгорания принимает российский самолет-амфибия Бе-200ЧС.

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