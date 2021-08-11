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В Афины для тушения пожаров прибыл второй российский Ил-76

08:08
  • среда
  • 11 августа 2021

Скоро туда отправятся два вертолета Ми-8

В ночь на среду в международный аэропорт Афин прибыл для участия в тушении лесных пожаров второй российский самолет Ил-76, передает ТАСС со ссылкой на генеральный секретариат гражданской защиты Греции.
В Греции сгорела олива возрастом 2,5 тысячи лет

В скором времени ожидается прибытие транспортного самолета Ан-124 с двумя Ми-8 на борту. Они также примут участие в борьбе со стихией.

Ранее стало известно о поручении Владимира Путина увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в центральных районах Греции, где уже более 10 дней стоит аномальная жара.

В настоящее время на территории республики зарегистрированы десятки лесных пожаров. С конца июня участие в тушении всех крупных очагов возгорания принимает российский самолет-амфибия Бе-200ЧС.

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