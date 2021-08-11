В России завершились доклинические испытания назальной вакцины от COVID-19

Это второй компонент "Спутника V", который распыляется в носовую полость

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал стоимость трех стадий клинических испытаний назальной вакцины для профилактики коронавируса.

"Мы хотели провести это как один из этапов уже существующей вакцины, пропустив ряд стадий, но это не было одобрено. И все испытания должны пройти по полной программе: с первой, второй и третьей стадией клинических испытаний. Это стоит порядка 400 миллионов рублей", - сказал он в интервью газете "Известия".

По его словам, доклинические испытания препарата от COVID-19 уже завершены.

Назальная вакцина — это второй компонент "Спутника V", который распыляется в носовую полость. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко и некоторые сотрудники Центра имени Гамалеи уже ввели себе эту вакцину.

"Вакцину капают в нос, при этом нужно глубоко вдохнуть. Вся процедура занимает меньше минуты. Препарат практически не имеет вкуса и запаха, совсем чуть-чуть сладковатый привкус, совершенно не противно", - рассказал об ощущениях после вакцинации собеседник агентства РИА Новости.

Он уточнил, что на вид вакцина прозрачная, из ампулы ее набирают в шприц со специальной насадкой и капают в нос. Каких-то побочных эффектов после применения препарата ни в день вакцинации, ни на следующий не отмечалось. Температура была в норме, мышечной боли, головной, кашля и насморка не было, отметил привитый.

В марте глава Центра имени Гамалеи говорил, что организация начинает клинические испытания "Спутника V" в виде капель для носа для детей. Он объяснял, что это щадящая и удобная форма вакцинации детей, особенно маленького возраста.

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