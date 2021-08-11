ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России завершились доклинические испытания назальной вакцины от COVID-19

08:21
  • среда
  • 11 августа 2021

Это второй компонент "Спутника V", который распыляется в носовую полость

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал стоимость трех стадий клинических испытаний назальной вакцины для профилактики коронавируса.

Создатель вакцины заявил о невозможности остановить пандемию прививками
Глава Минобрнауки выступил против принудительной вакцинации студентов
Путин поручил главам регионов взять под личный контроль вакцинацию

"Мы хотели провести это как один из этапов уже существующей вакцины, пропустив ряд стадий, но это не было одобрено. И все испытания должны пройти по полной программе: с первой, второй и третьей стадией клинических испытаний. Это стоит порядка 400 миллионов рублей", - сказал он в интервью газете "Известия".

По его словам, доклинические испытания препарата от COVID-19 уже завершены.

Назальная вакцина — это второй компонент "Спутника V", который распыляется в носовую полость. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко и некоторые сотрудники Центра имени Гамалеи уже ввели себе эту вакцину.

"Вакцину капают в нос, при этом нужно глубоко вдохнуть. Вся процедура занимает меньше минуты. Препарат практически не имеет вкуса и запаха, совсем чуть-чуть сладковатый привкус, совершенно не противно", - рассказал об ощущениях после вакцинации собеседник агентства РИА Новости.

Он уточнил, что на вид вакцина прозрачная, из ампулы ее набирают в шприц со специальной насадкой и капают в нос. Каких-то побочных эффектов после применения препарата ни в день вакцинации, ни на следующий не отмечалось. Температура была в норме, мышечной боли, головной, кашля и насморка не было, отметил привитый.

В марте глава Центра имени Гамалеи говорил, что организация начинает клинические испытания "Спутника V" в виде капель для носа для детей. Он объяснял, что это щадящая и удобная форма вакцинации детей, особенно маленького возраста.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Испытаниям вакцины от Covid-19
Испытаниям вакцины от Covid-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.