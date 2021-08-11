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Названы самые высокооплачивемые вакансии в России

08:21
  • среда
  • 11 августа 2021

Для врачей появилось больше привлекательных предложений

Как выяснил сервис по поиску работы Superjob, на исследование которого ссылается ТАСС, в первой декаде августа топ самых высокооплачиваемых вакансий в большинстве регионов России возглавили программисты. Зарплата этих специалистов достигает 400 тысяч рублей.
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Также высокую оплату труда предлагают руководителям в производстве (до 360 тысяч рублей), маркетинге (180 тысяч), HR-сфере (до 120 тысяч рублей), продажах (100 тысяч рублей).

Эксперты отмечают при этом увеличение по сравнению с июлем привлекательных предложений для врачей. Вакансии в сфере медицины попали в топ зарплат в том числе в Краснодаре (от 200 тысяч рублей) и Нижнем Новгороде (от 100 тысяч рублей).

Топ-5 городов с самыми высокооплачиваемыми предложениями работодателей выглядит следующим образом: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург.

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