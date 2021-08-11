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Создатель вакцины заявил о невозможности остановить пандемию прививками

08:31
  • среда
  • 11 августа 2021

Но вакцина способна защитить от тяжелого течения болезни

Коллективный иммунитет к коронавирусу невозможно сформировать из-за распространения дельта-штамма. Об этом заявил создатель оксфордской вакцины Эндрю Поллард.

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"Проблема в том, что данный вирус не корь. Если 95% населения вакцинированы против кори, то этот вирус не может распространяться среди людей. Дельта-вариант по-прежнему может заражать людей, которые были вакцинированы", - сказал ученый в интервью газете The Guardian.

По его словам, это означает, что каждый, кто не был привит, рано или поздно все равно встретится с вирусом. Механизмов остановить пандемию пока нет, подчеркнул Поллард. Однако уже существующие вакцины способны защитить от тяжелого течения болезни или даже летального исхода.

Кроме того, пока нет доказательств необходимости введения третьей дозы вакцины. Ученый пояснил, что иммунная система привитого человека даже через десятилетия сможет обеспечить определенную степень защиты от вируса, несмотря на снижение уровня антител. По его мнению, третьи дозы сейчас лучше направить в страны, в которых не хватает вакцины.

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