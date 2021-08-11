Гинцбург раскрыл формулу разведения подростковой вакцины от ковида

Препарат могут зарегистрировать к 15 сентября

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об испытаниях вакцины "Спутник V" на подростках. По его словам, есть два варианта разведения препарата.

"Вакцина, разведенная в концентрации 1:10, и вакцина, разведенная 1:5. По первой показано, что нет совершенно никаких побочек, и при этом у детей очень сильный иммунный ответ, в отличие от взрослых. А 1:5, там тоже нет особых побочек, но есть температура в пределах 37,5 градусов", - сообщил он в интервью "Известиям".

По словам ученого, вакцина "Спутник V" для подростков может быть зарегистрирована уже к 15 сентября. Сейчас идет подготовка отчета перед расширенной второй фазой клинических испытаний. Однако, отметил Гинцбург, "есть опасения", что разработчиков препарата "заставят делать третью фазу на выборке в три тысячи человек".

"Тогда мы, конечно, не успеем к сентябрю. Это меня сильно тревожит, так как сейчас, в период распространения индийского штамма, дети пойдут в школу, и к 20 сентября могут быть проблемы сначала у детей, а потом у всех нас", - подчеркнул академик.

Ранее Гинцбург рассказал о другой разработке Центра имени Гамалеи – назальной вакцине от ковида. В России завершились доклинические испытания этого препарата.

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