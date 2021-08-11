В США считают, что талибы скоро возьмут Кабул

Пентагон пересмотрел свою оценку ситуации

Газета The Washington Post написала со ссылкой на источники в Пентагоне, что американские военные отмечают стремительное ухудшение ситуации в Афганистане.

По мнению Вашингтона, представители запрещенного в России движения "Талибан" могут захватить Кабул в срок от одного до трех месяцев.

"Все движется в плохом направлении", - сказал один из собеседников газеты.

Другой источник при этом заметил, что США следует готовиться к эвакуации американских дипломатов.

Это означает, сказано в материале, что Пентагон пересмотрел ранее данные оценки ситуации, согласно которым Кабул мог быть захвачен лишь в течение шести месяцев.

14 апреля президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о решении свернуть операцию в Афганистане, начавшуюся в октябре 2001 года. Вывод войск планируют завершить к концу августа.

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