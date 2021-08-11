ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кратковременные грозы: москвичам рассказали о погоде в среду

09:03
  • среда
  • 11 августа 2021

Может выпасть до 20 миллиметров осадков

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Елена Волосюк сообщила, что в среду в Москве ожидается облачная погода и кратковременные дожди с грозами.
Москвичам рассказали о погоде в начале сентября

"Сегодня в столице будет преобладать облачная погода с кратковременными дождями, местами грозами. Максимальная температура воздуха - плюс 21-23, в Подмосковье - плюс 19-24", - приводит прогноз синоптика РИА "Новости".

Уточняется, что в некоторых районах города может выпасть 5 миллиметров осадков, в других - до 20. В среднем же это будет 7-10 миллиметров при норме для августа 82.

Ветер ожидается восточный - 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба (около нормы).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Гроза
Гроза
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.