Кратковременные грозы: москвичам рассказали о погоде в среду

Может выпасть до 20 миллиметров осадков

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Елена Волосюк сообщила, что в среду в Москве ожидается облачная погода и кратковременные дожди с грозами.

"Сегодня в столице будет преобладать облачная погода с кратковременными дождями, местами грозами. Максимальная температура воздуха - плюс 21-23, в Подмосковье - плюс 19-24", - приводит прогноз синоптика РИА "Новости".

Уточняется, что в некоторых районах города может выпасть 5 миллиметров осадков, в других - до 20. В среднем же это будет 7-10 миллиметров при норме для августа 82.

Ветер ожидается восточный - 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба (около нормы).

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