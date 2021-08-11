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Валерий Сюткин впервые показал лицо сына

09:03
  • среда
  • 11 августа 2021

Год назад певец стал отцом в четвертый раз

Музыкант Валерий Сюткин впервые показал лицо годовалого сына Льва. В день рождения мальчика певец опубликовал на своей странице в Instagram его фото.
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"С Днём Рождения, Лев Валерьевич!" - коротко подписал трогательные снимки с сыном Сюткин.

Фото также разместила в своем микроблоге супруга музыканта Виола. Она нежно поздравила долгожданного сына с первым днем рождения.

"Вот и встретили первый день рождения нашего сына! Будь здоров, Левушка. Пусть каждый новый год твоей жизни будет наполнен радостью и счастьем! Любим тебя, наш сыночек!" - написала Сюткина.

К добрым пожеланиям присоединились фанаты и знаменитые друзья пары. Комментарии под постами Сюткина и его жены оставили Игорь Николаев, Светлана Бондарчук, певицы Глюкоза, Инна Маликова, Альбина Джанабаева и Ольга Орлова.

Валерий и Виола Сюткины также воспитывают дочь Виолу. Всего у артиста четверо детей. Первые два ребенка - дочь Елена и сын Максим - рождены в предыдущих браках.

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