В Краснодаре при взрыве газа в доме погиб человек

Еще двое пострадали

Глава Краснодара Евгений Первышов сообщил в Telegram о взрыве бытового газа в одном из жилых домов города.

"Трагедия, произошедшая в квартире 4-этажного дома по улице Орджоникидзе, унесла жизнь одного человека. Еще двое пострадали, они направлены в ожоговый центр первой Краевой клинической больницы", - написал он.

В гостинице "Москва" организовали пункт временного размещения. Введен локальный режим ЧС, на месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы. Специалисты проводят оценку технического состояния здания.

"Жителям положена компенсация, ее размер будет зависеть от ущерба", - добавил Первышов.

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