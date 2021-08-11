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В Краснодаре при взрыве газа в доме погиб человек

09:22
  • среда
  • 11 августа 2021

Еще двое пострадали

Глава Краснодара Евгений Первышов сообщил в Telegram о взрыве бытового газа в одном из жилых домов города.
Подробности взрыва в многоэтажке Барнаула

"Трагедия, произошедшая в квартире 4-этажного дома по улице Орджоникидзе, унесла жизнь одного человека. Еще двое пострадали, они направлены в ожоговый центр первой Краевой клинической больницы", - написал он.

В гостинице "Москва" организовали пункт временного размещения. Введен локальный режим ЧС, на месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы. Специалисты проводят оценку технического состояния здания.

"Жителям положена компенсация, ее размер будет зависеть от ущерба", - добавил Первышов.

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