Гинцбург: ковид не проходит бесследно в 70% случаев

Возможны длительные осложнения
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в беседе с журналистами о возможных последствиях перенесенной коронавирусной инфекции.
"Данное заболевание в 70% случаев не проходит бесследно. Наблюдаются большие, длительные осложнения, которые, к сожалению, иногда приводят к инвалидности, иногда приводят к необходимости длительного восстановительного периода", - цитирует специалиста ТАСС.
Ранее Гинцбург сообщил, что вакцина "Спутник V" для подростков может быть зарегистрирована уже к 15 сентября. Сейчас идет подготовка отчета перед расширенной второй фазой клинических испытаний.
Также глава центра Гамалеи рассказал о назальной вакцине от COVID-19. Доклинические испытания этого препарата в России уже завершились.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
- В Нью-Йорке выявили штамм коронавируса "йота"
- "Еще одна простуда": британский профессор - о будущем COVID-19
- Китайские СМИ обвинили США в сокрытии данных о первых случаях коронавируса
- Учёный рассказал о случае массового заражения коронавирусом в России
- Мурашко назвал число привитых от коронавируса россиян