Гинцбург: ковид не проходит бесследно в 70% случаев

Возможны длительные осложнения

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в беседе с журналистами о возможных последствиях перенесенной коронавирусной инфекции.

"Данное заболевание в 70% случаев не проходит бесследно. Наблюдаются большие, длительные осложнения, которые, к сожалению, иногда приводят к инвалидности, иногда приводят к необходимости длительного восстановительного периода", - цитирует специалиста ТАСС.

Ранее Гинцбург сообщил, что вакцина "Спутник V" для подростков может быть зарегистрирована уже к 15 сентября. Сейчас идет подготовка отчета перед расширенной второй фазой клинических испытаний.

Также глава центра Гамалеи рассказал о назальной вакцине от COVID-19. Доклинические испытания этого препарата в России уже завершились.

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