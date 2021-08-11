ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава Минздрава оценил эффективность "Спутника V" против штамма "дельта"

09:52
  • среда
  • 11 августа 2021

Разработка центра Гамалеи показывает высокие результаты

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил в разговоре с журналистами высокую эффективность разработанный в центре имени Гамалеи вакцины "Спутник V" против штамма коронавируса "дельта".
РФПИ оценил процесс одобрения "Спутника V" в ЕС

"Сегодня вакцина "Спутник V" показывает наиболее эффективные результаты по профилактике, по борьбе с дельта-штаммом. Последние результаты говорят о том, что эффективность составляет порядка 83%, это уже российские данные", - подчеркнул глава Минздрава (цитата по РИА "Новости").

Он при этом обратил внимание на то, что против тяжелых случаев COVID-19 "Спутник V" защищает более чем на 95%.

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первым компонентом от коронавируса вакцинировано более 39 миллионов россиян. Среди лидеров по охвату населения вакцинацией - Москва, Московская область, Тюменская область, Ненецкий автономный округ и Чечня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцина "Спутник V"
Вакцина "Спутник V"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.