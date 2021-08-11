Глава Минздрава оценил эффективность "Спутника V" против штамма "дельта"

Разработка центра Гамалеи показывает высокие результаты

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил в разговоре с журналистами высокую эффективность разработанный в центре имени Гамалеи вакцины "Спутник V" против штамма коронавируса "дельта".

"Сегодня вакцина "Спутник V" показывает наиболее эффективные результаты по профилактике, по борьбе с дельта-штаммом. Последние результаты говорят о том, что эффективность составляет порядка 83%, это уже российские данные", - подчеркнул глава Минздрава (цитата по РИА "Новости").

Он при этом обратил внимание на то, что против тяжелых случаев COVID-19 "Спутник V" защищает более чем на 95%.

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первым компонентом от коронавируса вакцинировано более 39 миллионов россиян. Среди лидеров по охвату населения вакцинацией - Москва, Московская область, Тюменская область, Ненецкий автономный округ и Чечня.

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