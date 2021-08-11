В Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом

В некоторых регионах продолжается рост заболеваемости

Эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. При этом в некоторых регионах продолжается рост заболеваемости, отметила она.

"Сейчас эти данные динамично меняются, но в целом по России, с учетом и относительно благополучных регионов, и тех, где ситуация пока неблагоприятная, можно говорить о стабилизации ситуации", - заявила замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная (цитата по РИА Новости).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 491 288 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 166 442 летальных исхода, выздоровели 5 788 710 человек.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от ковида, а также предупредил о возможных последствиях перенесенной коронавирусной инфекции.

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