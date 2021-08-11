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Названо преимущество "Спутник V" перед американскими вакцинами

10:13
  • среда
  • 11 августа 2021

Это видно на примере Аргентины, Венгрии и Сан-Марино

Прививка российской вакциной "Спутник V" переносится лучше, чем сделанные американскими препаратами Pfizer и Moderna.
В Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом

Об этом заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов. Это доказывает опыт Аргентины, Венгрии и Сан-Марино, где разрешены и российская, и американские вакцины.

"Вакцина "Спутник V" действительно переносится лучше, чем Pfizer и Moderna точно, сопоставима с инактивированными вакцинами и главное, что эпидэффективность у нее действительно высокая - по Аргентине выше 93% показывает", - сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее министр здравоохранения Михаи Мурашко отметил высокую эффективность вакцины "Спутник V" против штамма коронавируса "дельта".

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