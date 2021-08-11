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Полярники из Москвы проголосуют на сентябрьских выборах онлайн

10:12
  • среда
  • 11 августа 2021

Выборы пройдут с 17 по 19 сентября

Жители Москвы из числа сотрудников антарктической станции "Новолазаревская" смогут проголосовать на сентябрьских выборах за Полярным кругом благодаря дистанционному электронному голосованию. Об этом рассказал руководитель российской антарктической экспедиции Александр Клепиков.

"Для участников таких экспедиций, как экспедиции в Арктике, Антарктике, электронное голосование является прекрасной альтернативой обычно используемому способу голосования. Мы поддерживаем своих сотрудников в желании проголосовать дистанционно", - сказал он в эфире телеканала "Москва 24", добавив, что с предложением проголосовать зимовщикам дистанционно обратилось правительство Москвы.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве с 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование.

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