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Умер знаменитый хоккейный вратарь Тони Эспозито

10:08
  • среда
  • 11 августа 2021

В НХЛ голкипер провел 886 матчей

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги сообщила о смерти Тони Эспозито - знаменитого вратаря, который трижды становился лауреатом премии лучшему голкиперу сезона НХЛ.
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Эспозито скончался на 79-м году жизни. Долгое время он боролся с раком поджелудочной железы.

Основную часть карьеры вратарь провел в "Чикаго" (с 1969 по 1984 год). Стал обладателем "Везина Трофи" в 1970, 1972 и 1974 годах, завоевал приз лучшему новичку сезона в 1970-м.

Кубок Стэнли Эспозито выиграл с "Монреалем" в 1969 году. В 1988-м его ввели в Зал хоккейной славы в Торонто. В НХЛ голкипер провел 886 матчей.

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