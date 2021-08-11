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В Москве 95% родильных домов и перинатальных центров подключены к ЕМИАС

10:22
  • среда
  • 11 августа 2021

Система обеспечивает прозрачность и преемственность всех этапов лечения

В Москве почти 95% родильных домов и перинатальных центров подключились к единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

Это позволит оказания медицинской помощи пациенткам и улучшит взаимодействие с амбулаторно-поликлиническим звеном, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Для оказания столь обширных электронных услуг обновили сетевую и серверную инфраструктуру и обучили персонал работе в системе, отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Теперь вся первичная медицинская документация полностью ведется в системе. Выписной эпикриз родильницы и неонатальный эпикриз новорожденного будут автоматически загружаться в электронную медкарту", - добавила Анастасия Ракова.

ЕМИАС позволяет отказаться от бумажной работы, обеспечивает прозрачность и преемственность всех этапов лечения. Система внедрена во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях города и большей части стационаров. Также она доступна бригадам скорой и неотложной помощи.

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