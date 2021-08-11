В России провели свыше 170 миллионов тестов на COVID-19

За прошедшие сутки - 388 тысяч

Свыше 170 миллионов тестов на коронавирусную инфекцию уже провели российские медики, передает ТАСС в среду со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации проведено более 170,1 миллиона тестов на коронавирус", - сказано в сообщении.

Уточняется также, что 388 тысяч исследований сделано за прошедшие сутки.

Под медицинским наблюдением, добавили в ведомстве, остается около 1,2 миллиона человек из-за подозрения на COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram